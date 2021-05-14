В Японии уже более 350 тысяч человек поддержали обращение отменить Олимпийские игры

Петиция об отмене Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса, собравшая за девять дней свыше 350 тысяч подписей, передана в пятницу, 14 мая, организаторам мероприятия — руководителям национальных Олимпийского и Паралимпийского комитетов, в Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет, а также правительству Японии и губернатору японской столицы Юрико Коикэ.

Инициатор кампании «Остановить Олимпиаду в Токио» Кэндзи Уцуномия и автор петиции указал на пресс-конференции, что Олимпийские игры, которые в 2020 году уже были перенесены на год, могут быть проведены только тогда, когда Япония сможет без всяких оговорок принять гостей и спортсменов. «Мы сейчас находимся не в такой ситуации, поэтому Игры должны быть отменены», — заявил он, отметив, что в случае проведения Олимпиады, на нее придется перенаправить «драгоценные медицинские ресурсы.

Беспокойство в связи с планами проведения Олимпийских игр в Токио связано с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в стране, где во все большем числе районов объявляется чрезвычайное положение. Сейчас оно действует в Токио, Осаке и четырех других префектурах.

Вместе с тем губернатор Токио Коикэ, отвечая на вопрос о кампании против Игр, заявила, что будет продолжать работать над проведением «безопасных и спокойных» Олимпийских игр. (DW)