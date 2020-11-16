В Венгрии за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек

В Венгрии за сутки коронавирусом заразились 6 495 человек, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Всего в стране выявили 147 тысяч случаев. Скончались 93 пациента, выздоровели примерно 34 тысячи пациентов.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что страна в декабре начнет импорт российской вакцины от коронавируса, чтобы провести финальное тестирование и лицензирование.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 55 млн заболевших, 38 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,9 млн человек с COVID-19.