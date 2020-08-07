В Великобритании призвали предоставлять уйгурам статус беженца

В Великобритании группа депутатов направила главе МВД Прити Пател письмо с призывом автоматически предоставлять статус беженца этническим уйгурам.

Как пишет газета Guardian, сообщает Анадолу, депутаты привлекли внимание к правонарушениям в отношении уйгуров в Китае.

Авторы письма, под которым подписались 44 депутатов ряда партий, привлекли внимание к «фактам геноцида в отношении уйгуров».

«Великобритания должна находиться на передовой помощи уйгурам, спасающимся от преследований. Учитывая риски, с которыми сталкиваются уйгуры, всем уйгурам — просителям убежища должен автоматически предоставляться статус беженца»,- заявила глава представительства Всемирного конгресса уйгуров в Великобритании Рахима Махмут.

Представитель Либерально-демократической партии Алистер Кармайкл считает, что главе МВД Великобритании «пора сделать что-то» для автоматического предоставления убежища уйгурам, бежавшим от жестокого преследования.

«Доказательства пережитого уйгурами, ищущими убежища в Великобритании, теперь очевидны»,- сказал депутат.