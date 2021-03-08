В упрощенном формате: когда в Азербайджане, наконец, внедрят ЕГЭ?

Изменения в системе образования диктует время и обстоятельства. Одни форматы устаревают, на их смену приходят новые.

Так, уже давно многие отечественные эксперты говорят о том, что нужно менять правила проведения вступительных экзаменов. В последние годы в стране применялась двухэтапная система, а балл абитуриента складывался из баллов на выпускных и вступительных экзаменах. Однако во многих странах уже давно применяется система, при которой выпускной экзамен является одновременно вступительным. Сдача экзамена –всегда испытание для нервной системы, но экзамен в два этапа– в два раза больше стресса. А учитывая ситуацию с пандемией, это еще и двойной риск заражения коронавирусом.

Как раз пандемия и заставила ответственные структуры пойти по пути упрощения, правда пока это касается только среднего специального образования. Кабмин принял постановление, предусматривающее проведение вступительных экзаменов в средние специальные учебные заведения на базе общего среднего образования в один этап. Сделано это было в связи с обеспечением более эффективной защиты жизни и здоровья участников экзамена, с целью предотвращения распространения заболеваний в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также с учетом опыта передовых стран.

Заместитель председателя общественного совета при Минобразования Надир Исрафилов в беседе с # напомнил, что уже несколько раз в стране формат проведения экзаменов претерпевал изменения.

«Массовые мероприятия на сегодняшний день нежелательны. К тому же мы идем к оптимизации учебного процесса, а экзамены в один этап провести проще, да и гораздо удобнее для учащихся. Я всегда выступал за упрощение, но при этом важно придерживаться определенных рамок. Так, сейчас сдают закрытые и открытые тесты, но есть предложение убрать последние. На мой взгляд, это делать не стоит. Но из-за пандемии и перехода на онлайн обучение некоторое упрощение необходимо – сейчас особо сложные вопросы убирают из тестов»,– сказал эксперт.

По его словам, по вузам никаких коренных изменений пока нет, и это вероятно связано с тем, что закон «О высшем образовании» еще не принят и находится на стадии рассмотрения.

Исрафилов отметил, что в стране уже давно говорится о необходимости внедрения ЕГЭ. Если этот формат будет внедрен, то по его мнению, вопросы должны быть одни для всех – для тех, кто хотят продолжить образование и для тех, кому дальнейшее обучение не нужно. Но если вторым достаточно будет набрать минимальный балл, то первым придется продемонстрировать куда больше знаний.

А вот в России, где ЕГЭ проводят уже несколько лет, планируют обсудить возможность того, что его там могут отменить на обязательной основе. Эта мера может быть распространена на выпускников, которые не собираются поступать в вузы.

Им предлагается вместо ЕГЭ сдавать только два предмета –математику и русский язык в формате государственного выпускного экзамена.

Специалисты считают, что менее чем через 10 лет формат экзаменов в связи с цифровизацией, вообще претерпит существенные изменения.

Комментируя переход вступительных экзаменов в ССУЗы на новый формат, заслуженный учитель Азербайджана Асиф Джахангиров отметил #, что модификация– нормальный процесс, в данном случае направленный на упрощение процедуры.

«Вообще, я противник колледжей, в первую очередь педагогических, в том виде, в каком они существовали годами. Ненормально наличие двух стандартов, предъявляемых к подготовке учителя–одного со средне специальным образованием, другого с высшим образованием. Но сейчас в Минобразования идет работа по модернизации и вводится понятие суббакалавр. Это положительный момент»,– подчеркнул он.

Говоря о ЕГЭ, Джахангиров отметил, что он разгрузил бы процесс поступления в вузы, что пошло бы системе образования на пользу. Он не сомневается, что такой формат будет вскоре применяться и в Азербайджане.

По его мнению, для тех, кто хочет и для тех, кто не хочет поступать в вузы, должен быть разный уровень вопросов. Стандарты, предъявляемые выпускнику школы должны отличаться от стандартов, предъявляемых при поступлении в вузы.

«Хочу отметить еще один момент: намного важнее понять не то, как абитуриент запомнил те или иные разделы курса, а какой у него потенциал для развития. Многие сельские дети не имеют доступа к высшему образованию только потому, что им преподавали слабые учителя. Но,– говорит заслуженный учитель,– у них могут быть прекрасные задатки, и нужно тестирование по их выявлению, раскрытие их способностей. Абитуриент, имеющий потенциал, без труда осилит соответствующую программу вуза, в котором будет обучаться».