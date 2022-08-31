Евросоюз решил приостановить действие соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме, но полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам РФ не будет. Об этом в среду сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС, состоявшейся в столице Чехии.

«Европейский союз отменит соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией», — заявил Сийярто в видеообращении из Праги, размещенном в социальных сетях. В то же время он уточнил, что достичь консенсуса в ЕС по поводу предложения о запрете на выдачу шенгенских виз россиянам не удалось, поскольку против этого выступили несколько стран, включая Венгрию. «Суть в том, что полный запрет на визы для российских граждан не вступит в силу», — подытожил венгерский министр.

Идею запрета на шенгенские визы для граждан РФ в связи с событиями на Украине высказывали, в частности, страны Балтии и Польша. Однако ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает такое предложение. Канцлер Германии Олаф Шольц также отмечал, что с трудом может представить себе прекращение выдачи шенгенских виз всем российским гражданам.