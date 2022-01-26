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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – это одновременно выпускной экзамен для школьников и вступительный экзамен в вуз. В Азербайджане возможность его введения – один из самых обсуждаемых и долгоиграющих образовательных вопросов.

В России ЕГЭ применяется уже много лет и под него во многом «заточена» образовательная система этой страны. Но отношение к нему далеко не у всех россиян положительное. 60% россиян выступили за его отмену, а 7% — точно поддерживает, говорится в исследовании банка «Открытие», сообщает РИА Новости. Каждый четвертый опрошенный относится к нему нормально, поскольку «уже все привыкли».

Эксперт в области образования Надир Исрафилов отметил в беседе с #, что по поводу формы проведения экзаменов в нашем обществе нет единого мнения.

«Когда-то в школе в 5-6 классах было всего 2 экзамена, в 7-8 классах – 3 экзамена, 9-10 классы сдавали 4 экзамена. Это делалось с учетом возраста, физиологических возможностей детей. И благодаря такому поэтапному подходу особых сложностей со сдачей экзаменов у школьников не было. Все знали, какие знания им понадобятся на экзаменах. Что касается вузов, то и в вузах было 4 экзамена. Один экзамен тогда был по непрофильной дисциплине»,– рассказал эксперт.

Экзаменационные реформы начались, когда в школах ликвидировали переходные экзамены, остались только выпускные. Тестовые экзамены ввели в вузах в 90-х годах и до сих пор возникают споры о том, по каким предметам надо их сдавать. Например, некоторые считают химию важнее информатики, а другие, наоборот.

«На волне того, что в некоторых странах отменили вступительные экзамены в вузы и у нас стали говорить, что и в Азербайджане нужно решиться на такой шаг. Но эта идея не получила поддержки. В других странах образовательный процесс может происходить иначе, но это не означает, что нам стоит перенимать все. Международный опыт, конечно, изучать надо, но и учитывать наши реалии», – поделился Исрафилов.

Экзамены, на его взгляд, нужны, но то, что требует обсуждения и доработок, так это формы и методы их проведения. Больше было тех, кто ратовали за ЕГЭ, так как один экзамен во всех отношениях проще, чем отдельно сдавать выпускные и вступительные экзамены. Но и к ЕГЭ в итоге так и не перешли, так как, по мнению эксперта, пока к этому не готовы. До введения такого экзамена нужно изучить и общественное мнение, и учитывать его.

«Вообще, некоторые государства пересматривают свое отношение к тестовым экзаменам. К плюсам тестовой системы относят то, что благодаря ей больше абитуриентов стали поступать в вузы и исчезло влияние человеческого фактора при сдаче экзаменов. Но есть у тестов и минусы, так как чтобы их сдать, достаточно вызубрить материал. Устный экзамен – совсем другое дело. Что касается возможной субъективности педагогов на таком экзамене, то есть комиссия, есть возможность апелляции, если абитуриент с чем-то не согласен», – считает он.

По мнению эксперта, надо учитывать специфику предмета: какие-то экзамены можно провести письменно, какие-то устно, какие-то по тестам.

Но он подчеркнул, что постепенное совершенствование экзаменационной системы в стране идет, и будет продолжаться. Так, тестовая система у нас постепенно модернизируется, уже несколько лет есть не только закрытые, но и открытые тесты.

Эксперт в области образования Сабина Алиева в свою очередь отметила, что у каждой системы есть свои достоинства и недостатки, но нельзя забывать о человеческом факторе. Что касается ЕГЭ, то существенной разницы с тем, что есть у нас сейчас, не будет, однако он упростит жизнь абитуриентам. Уменьшится потребность в репетиторах и у абитуриентов снизится уровень стресса.

«На мой взгляд, тестовую систему удачной не назовешь, так как бывает, что абитуриент занимается только зубрежкой, и это не позволяет выявлять объективные знания. Но если мы проведем сравнительный анализ, скажем, с 80-ми годами, то поступить в вуз стало проще. На устном экзамене, когда на молодого абитуриента смотрят несколько пар профессорских глаз, он может легко потеряться и все забыть», – отмечает она.

По мнению Алиевой, можно было бы помимо тестов в рамках ЕГЭ проводить и собеседование для некоторых специальностей. Например, непонятно, как на медицинские факультеты можно поступать только по тестам, тогда как, скажем, те, кто поступают на художника, режиссера, педагога физкультуры, сдают спецпредмет.

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