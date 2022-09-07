«Я не считаю правильным поведение, которое сейчас демонстрирует Запад. Есть политика, построенная на подстрекательстве. Можем ли мы сказать, что в этой войне есть победители?».

Как сообщает NTV, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции в Белграде с главой сербского государства Александром Вучичем.

Он отметил, что в войне нет победителей, а есть много проигравших: «Один говорит, столько-то помог Украине, а другой говорит, что столько-то помог. Так где же эти деньги? Говорят, что отправляют оружие. В Украину отправляют старье».