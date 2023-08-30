Этой ночью Киев и ряд областей оказались под массированной атакой дронов и ракет. Почти все цели силам ПВО удалось сбить, однако есть повреждения, пострадавшие и погибшие, сообщает РБК-Украина .

Отметим, что российская армия совершила массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет. Сначала противник запустил ударные БПЛА, а вскоре полетели ракеты.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время этой атаки были уничтожены все 28 крылатых ракет и 15 из 16 ударных беспилотников россиян.

«Этой ночью противник атаковал территорию Украины крылатыми ракетами и ударными БПЛА. Всего зафиксировано 44 вражеских воздушных целей», — написал Залужный.

По его словам, речь идет о:

28 ракетах воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенных из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из Каспия и района Энгельса.

16 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 по южному и северному направлениям (Приморско-Ахтарск, Курск).

При этом украинским защитникам неба удалось сбить все 28 крылатых ракет и 15 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей.

Такого мощного нападения Киев не ощущал с весны, отметили в Киевской городской военной администрации. Силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены более 20 вражеских целей в воздушном пространстве столицы.