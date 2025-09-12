Вооружённые силы Украины полностью сорвали наступательную операцию России на Сумы. Противник понёс большие потери.

Как сообщает «РБК-Украина», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, сегодня он провёл расширенное заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

На встрече обсуждались системы противовоздушной обороны и поставки ракет к ним, потребности украинской армии и имеющиеся оборонные ресурсы.

«Я дал конкретные поручения по активизации работы с партнёрами, ускорению поставок систем и, соответственно, более надёжной защите критической инфраструктуры. У военных, чиновников, дипломатов — у всех есть своя доля ответственности», — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что в настоящее время достигнуты хорошие результаты в производстве беспилотников.