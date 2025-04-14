Ракетная атака России по центру украинского города Сумы, в результате которой погибли 34 человека, а еще 119 получили ранения, была ударом по «военному объекту», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Могу повторить и напомнить вам неоднократное заявление нашего президента и представителей наших военных о том, что наши военные наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям», — сказал Песков. Он также призвал ориентироваться только на ту информацию, которую «дает наше оборонное ведомство».

В Минобороны РФ, в свою очередь, сообщили, что целью удара по Сумам в Вербное воскресенье, 13 апреля, было место проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате удара двумя ракетами «Искандер-М», как утверждает ведомство, были «ликвидированы» более 60 украинских военнослужащих. «Киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

По данным властей Украины, одна российская ракета в Сумах попала в здание университета, а вторая разорвалась над улицей. При этом мэр Конотопа, второго по величине города Сумской области, Артем Семинихин говорил, что российские военные обстреляли Сумы в тот момент, когда там проходило мероприятие с участием украинских военных, в частности, награждение бойцов 117-й бригады теробороны. Военные, по словам Семинихина, не пострадали, поскольку успели спуститься в укрытие. О награждении военнослужащих также написал бывший украинский депутат Игорь Мосийчук, а депутат Верховной рады Марьяна Безуглая потребовала прекратить «собирать военных на награждение в мирных городах».

Вместе с тем Бердичевская районная военная администрация сообщила в фейсбуке, что в результате российского удара по Сумам погиб командующий 27-й реактивной артиллерийской бригадой имени Петра Калнышевского и бывший замкомандира 26-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ полковник Юрий Юла. Позднее пост был удален, однако многие украинские СМИ успели написать об этом.

После российского удара президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «нужна жесткая реакция мира», в том числе США и ЕС. Удар осудил ряд европейских лидеров, посол США в Украине Бриджит Бринк и спецпосланник американского президента Кит Келлог. «Я думаю, это было ужасно, и мне сказали, что они допустили ошибку», — прокомментировал произошедшее президент США Дональд Трамп. (moscowtimes.ru)