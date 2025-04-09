Вооруженные силы, сформированные хуситами из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах», нанесли удар по военному объекту в Тель-Авиве и атаковали с помощью беспилотников авианосную группу США в Красном море. С таким утверждением выступил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

«Вооруженные силы <…> провели операцию, в ходе которой нанесли удар по израильскому военному объекту в оккупированном районе Яффо (имеется в виду Тель-Авив — прим. ТАСС) с использованием беспилотника типа «Яффо», — сказал Сариа, заявление которого транслировал подконтрольный йеменским мятежникам телеканал Al Masirah.

По словам военного представителя «Ансар Аллах», повстанцы также атаковали ряд кораблей авианосной группы ВМС США во главе с авианосцем Harry Truman в северной части Красного моря. Удары наносились с применением беспилотников, уточнил Сариа.

15 марта США по приказу президента Дональда Трампа начали атаковать объекты хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В ответ движение «Ансар Аллах» совершило серию нападений на американский авианосец Harry Truman в северной части Красного моря, применив ракеты и беспилотники. Информации о повреждениях корабля в результате ударов не поступало. (ТАСС)