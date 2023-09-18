Сегодня ночью российские захватнические войска запустили по территории Украины ударные беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты. Атака по разным регионам продолжалась с вечера до самого утра. Российские оккупанты нанесли массированную атаку по Украине с применением ударных БПЛА «Шахед» и крылатых ракет различного типа.

Как сообщили в командовании Воздушных сил, всего враг выпустил по городам Украины 41 воздушную цель.

«Шахеды» летели с двух направлений: (Приморско-Ахтарск – РФ и мыс Чауда – ВОТ Крым). Всего зафиксировано 24 ударных БпЛА, в направлении Николаевской и Одесской областей. 18 ударных дронов уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования. Пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС оккупанты совершили из Волгоградской области. Привлечено восемь бортов, зафиксированы пуски 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55″, – говорится в сообщении.

Все 17 вражеских крылатых ракет были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в границах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей.