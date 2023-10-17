США отправляют к берегам Израиля десантную оперативную группу, насчитывающую около 4 тысяч военных моряков и бойцов морской пехоты. Об этом изданию The Washington Post рассказали двое чиновников Пентагона на условиях анонимности.

По их словам, десантная группа быстрого реагирования «Батаан» присоединится к растущему американскому флоту у побережья Израиля. В частности, речь идет о 26-м экспедиционном подразделении морской пехоты, постоянно базирующемся в Кэмп-Лежен, штат Северная Каролина. Обученное для выполнения широкого спектра миссий, это подразделение вместе с десантными кораблями USS Bataan и USS Carter Hall отправилось из Кувейта, где у них были учения, в Средиземное море.

Третий корабль, связанный с подразделением, USS Mesa Verde, и так был в Средиземном море и должен был отправиться к израильскому берегу раньше.