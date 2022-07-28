«Что касается воли, она у нас есть. И если будет необходимо, поверьте, не дрогнет ни у кого рука подписать то, что нужно подписать для того, чтобы те объекты, о которых вы говорите, были уничтожены».

У руководства Украины хватит политической воли уничтожить военные объекты на территории России, которые обстреливают страну, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в ходе телемарафона.

Данилов отметил, что СНБО известно, откуда велись ракетные обстрелы украинской территории. По его словам, в 74% случаев атакуется именно гражданская инфраструктура: школы, больницы, ТЦ, дома культуры. Также российские военные выпускают по Украине неточные устаревшие ракеты, добавил Данилов.

Он напомнил о заявлении президента страны Владимира Зеленского, который 26 июля пообещал «бить в ответ» на удары по мирным жителям. Глава государства сказал это после того, как российские военные атаковали ракетами Одесскую область. В результате в Белгород-Днестровском районе были разрушены 5 жилых домов, повреждены более 15 баз отдыха, 60 дачных участков, около 80 торговых павильонов. При этом никаких военных объектов на указанной территории не было, сообщала Одесская областная прокуратура.

«Люди там жили, отдыхали… И мы за это будем обязательно бить в ответ, что бы там ни лгало о таких ударах российское Министерство обороны», — подчеркнул Зеленский.

До этого он обещал не использовать для атак по России поставляемые Украине американские РСЗО HIMARS, дальность которых в зависимости от снарядов варьируется от 70 до 500 км. «Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория», — пояснял Зеленский. Однако теперь его риторика изменилась. Он подчеркнул, что «постоянный российский террор» Харькова, Николаева, городов Запорожской, Днепропетровской области и Донбасса «просто так не сойдет с рук». (moscowtimes.ru)