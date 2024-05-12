Помощь Варшавы Киеву в вопросе возвращения военнообязанных украинцев может негативно повлиять на польскую экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes. Как объясняет издание, соответствующий шаг негативно повлияет на польскую экономику, поскольку тысячи граждан Украины будут вынуждены покинуть свои рабочие места. Также растут опасения и из-за того, что часть военнообязанных будет пытаться бежать из Польши.

Отмечается, что из более миллиона украинцев, которые приехали в Польшу с начала полномасштабной войны, около 371 тысячи — мужчины призывного возраста, которые могут подлежать мобилизации.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава может помочь Украине с вопросом возвращения военнообязанных. Комментируя механизмы, которые могут применить для этого, он заявил, что «все возможно».

В частности пока неизвестно, продолжит ли Польша временную защиту беженцам, которая заканчивается уже 30 июня.