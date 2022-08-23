Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал в своем Twitter предоставить стране 50 РСЗО HIMARS, заявив, что «они могут полностью изменить ход конфликта».

«Цена одной системы HIMARS – 4 млн долларов. Цена 50 систем – 200 млн долларов плюс боеприпасы. Цена достижения паритета огня и эффективного разрушения логистики (российской) армии меньшая, чем… одной яхты ru-олигарха. Это точно не «все деньги мира», но это то, что полностью поменяло бы ход этого конфликта», — написал Подоляк. (gazeta.ru)