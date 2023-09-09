Власти Украины намерены призывать в армию граждан, имеющих проблемы со здоровьем, из-за которых они были ранее признаны ограниченно пригодными к военной службе. Об этом сообщил украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, по словам которого решение о ликвидации статуса «ограниченно пригодного» к призыву и мобилизации приняли на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) под председательством президента страны Владимира Зеленского.

«Гражданин Украины должен либо быть пригоден к исполнению военной службы, либо непригоден», — заявил Лубинец в эфире украинского телемарафона. «Это требует урегулирования. Этот [вопрос] был отдельно заслушан на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в присутствии президента [Зеленского] и членов СНБО, я там делал доклад. Решение такое, что нужно убрать это «ограниченно пригодный», — сказал Лубинец.

Он также сообщил, что в ходе проверки украинскими властями военно-медицинских комиссий было выявлено много случаев, когда людям, у которых нет проблем со здоровьем, за взятки выдавали справки о непригодности к службе в армии. Лубинец добавил, что справки об ограниченной пригодности к военному призыву выдавали гражданам с хроническими заболеваниями.

Омбудсмен пообещал, что граждан, у которых есть проблемы со здоровьем, в Украине будут направлять на места службы, не связанные с пребыванием на передовой. «Если в силу своего здоровья гражданин не пригоден для выполнения боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой и у него есть, например, проблемы с позвоночником, он может находиться в штабе или в составе ракетных войск, может заниматься военным направлением IT», — считает украинский омбудсмен. «[Надо] показать гражданину Украины, что если он пригоден для военной службы, но у него есть проблемы со здоровьем, то он пригоден для службы в войсках, которые не связаны с передовой», — заявил Лубинец.