Президент России Владимир Путин подписал закон о введении круглогодичного призыва в армию.

Согласно документу, который с 28 октября утвердила Госдума, а 29 октября — Совфед, с 2026 года мероприятия по отбору в армию будут проходить с 1 января по 31 декабря, не только во время сезонных кампаний, как сейчас.

Отправлять новобранцев в войска будут по-прежнему — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря — во время весеннего и осеннего призыва. Однако призывные комиссии и врачебные комиссии в военкоматах будут работать круглый год.

Также закон устанавливает предельный срок явки в военкомат после размещения электронной повестки в реестре — 30 суток. Кроме того, если призывник потерял право на отсрочку или не получил повестку до начала сезонной отправки в войска, он обязан самостоятельно явиться в военкомат в течение двух недель с момента старта этого периода для сверки данных. При этом призывные комиссии могут принимать решение об отсрочке или освобождении от призыва заочно.

Закон устанавливает новые сроки подачи заявлений о замене военной службы альтернативной гражданской. Теперь призывнику нужно обращаться заранее — до 1 апреля в случае осеннего призыва и до 1 октября в случае весеннего призыва.

Авторы поправок — глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов — утверждают, что новые меры позволят «равномерно распределить нагрузку» на военкоматы и «повысить качество призыва». В реальности новый формат «означает постоянную активность военкоматов, что создает условия для непрерывного проведения облав, вручения повесток и давления на призывников в течение всего года», — отмечал проект «Идите лесом». (moscowtimes.ru)