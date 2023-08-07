Руководство туарегов, входящих в коалицию движений Азавад, обвинило военных Мали и их международных союзников в нападении на одну из своих баз, что привело к потерям в рядах туарегов. «После тщательного изучения произошедшего мы можем подтвердить, что нападение на базу было совершено малийскими Вооруженными силами при поддержке иностранных инструкторов», — цитирует заявление коалиции агентство AFP. В результате атаки погибли двое бойцов-туарегов.

Коалиция заявила, что атака на базу ставит под сомнение режим прекращения огня, который соблюдается туарегами с весны 2014 года.

Соглашение между правительством Мали и повстанцами было подписано в Алжире в 2015 году после мирных переговоров. Оно положило конец боевым действиям на севере Мали, где проживают туареги. Договоренности предусматривают расширение автономии северных и восточных регионов, а также интеграцию повстанцев в Вооруженные силы Мали.