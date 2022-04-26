Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что 25 апреля начался третий месяц русско-украинской войны. Благодаря мужественному сопротивлению русской агрессии от украинского народа Украина стала символом борьбы за свободу.

Об этом глава государства говорил в своем традиционном вечернем обращении.

“Все в мире – даже те, кто нас не поддерживает открыто – соглашаются, что именно в Украине сейчас решается судьба Европы, судьба глобальной безопасности, судьба демократической системы. А прежде всего то, какой быть – и быть ли вообще – жизни в центре и на востоке нашего континента”, — подчеркнул он.

Владимир Зеленский напомнил о разрушенных российскими оккупантами украинских городах, их военных преступлениях, о недавних ракетных ударах, унесших жизни мирных жителей.

«По всем городам и общинам Украины Россия показала, что она хочет и может принести Европе на самом деле. Что она может принести в Кишинев, Тбилиси, Хельсинки, Вильнюс, Варшаву, Прагу, во все города и страны, которые российские государственные пропагандисты уже давно-давно открыто обозначают как якобы врагов для Москвы”, — отметил украинский лидер.

Президент сообщил, что в течение двух месяцев войны РФ использовала уже более 1100 ракет и бесчисленное количество авиабомб.

“Они пытали, грабили, расстреливали. Они миновали нашу землю. Превращали мирные города и деревни в ад. Часть украинских городов и общин уничтожили прямо до камня. Но так ничего и не добились. И не добьются”, — заверил Зеленский. (tsn.ua)