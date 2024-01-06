Судьи Верховного суда США согласились рассмотреть апелляцию Дональда Трампа на решение суда Колорадо не допустить его к участию в первичных выборах в этом штате, сообщает DW. Дело будет рассмотрено 8 февраля, решение Верховного суда будет обязательным к применению по всей стране.

В некоторых штатах инициированы судебные разбирательства с требованием запретить Дональду Трампу участвовать в праймериз. Его противники считают, что три года назад он призывал к беспорядкам в Капитолии и тем самым участвовал в восстании.

14-я поправка к Конституции США запрещает занимать федеральные должности любому, кто «участвовал в восстании или мятеже». Адвокаты экс-президента настаивают на том, что определение Трампа как участника мятежа не соответствует действительности. Решение Верховного суда Колорадо – это первый случай в истории США, когда 14-я поправка была использована для дисквалификации кандидата в президенты.