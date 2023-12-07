Законопроект о выделении дополнительных средств на обеспечение национальной безопасности, который, кроме прочего, предусматривает выделение помощи Украине, 6 декабря не прошел процедурное голосование в Сенате США. Отмечается, что документ был заблокирован в Сенате, поскольку представители Республиканской партии настаивали на ужесточении мер по контролю иммиграции на границе США с Мексикой.

Как указало Reuters, законопроект поддержали 49 сенаторов, 51 проголосовал против. Таким образом, документ не смог набрать 60 голосов, необходимых в Сенате (состоит из 100 сенаторов) для начала дебатов. Агентство отметило, что против законопроекта выступили все республиканцы в Сенате США. Лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер также проголосовал «против», чтобы иметь возможность внести предложение о пересмотре решения. После голосования он заявил, что это «серьезный момент, который будет иметь долгосрочные последствия для XXI века», и грозит упадком западной демократии.

Еще более жестким в оценке случившегося был президент США Джо Байден. Он назвал «политическим шантажом» отказ Республиканской партии поддержать в Конгрессе законопроект о выделении дополнительных средств на обеспечение национальной безопасности, который, кроме прочего, предусматривает помощь Украине.

«Республиканцы в Конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если им не удастся протолкнуть свою крайне заангажированную пограничную политику, – подчеркнул Байден. – Это политический шантаж, чистый и простой. Ставки слишком высоки, а последствия слишком значительны», — написал Байден в Х.

На этом фоне весьма оптимистическую запись в Facebook сделала посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова. По ее словам, американские сенаторы на всех встречах уверяли украинскую делегацию в том, что голосование в Сенате – «это не голоса против Украины». «Внутриполитические события, которые происходят в Конгрессе США, не будут иметь влияния на продолжение поддержки нашего государства, которая будет продолжена благодаря двухпартийной поддержке, – рассказала Маркарова. – Поэтому мы продолжаем активную работу с нашими коллегами и на основе очень продуктивных встреч на днях, надеемся, что еще до Рождества, Конгресс поддержит согласованный пакет, в котором будет оборонная, бюджетная, гуманитарная и энергетическая помощь для Украины на 2024 год».

Время покажет, насколько сбудутся ее ожидания. Тем временем, в самой Украине есть немало политиков, выступающих с пессимистических позиций. Одним из таких является депутат ВР от «Европейской солидарности», вице-президент Комитета по миграции, беженцам и перемещенным лицам Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Алексей Гончаренко. «Насчет денег. Сейчас это будет, вероятно, последний денежный транш помощи Украины. В 2024-м денег нам не дадут. Скорее всего, мы перейдем на кредитную форму сотрудничества. Кредиты – дадут. Безвозвратную денежную помощь – нет», — написал он на в своем Телеграмм.

Косвенным подтверждением его слов является сообщение о том, что Государственный департамент США вместе с Конгрессом планирует направить советника в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Об этом 6 декабря сообщил Белый дом в пресс-релизе по итогам первого дня украино-американской оборонно-промышленной конференции. Как говорится в сообщении, советника присылают «для поддержки и ускорения перехода Украины к совместимым военным силам, борьбы с коррупцией и привлечения иностранных инвестиций в критические отрасли».

Это и есть, если рассуждать по состоянию на сегодня, итог поездки в США украинской делегации во главе с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. По сути, это означает, что им было сказано готовится уже не к войне, а к пост-войне. Американцы готовятся к восстановлению территорий Украины и заранее посылают контролера. Что доказывает их уверенность в том, что уровень коррупции в Украине очень высокий и без контролера тут просто нельзя.

Тут имеет смысл напомнить, что с начала 2023 года из 9 тысяч проверенных фактов перемещения товаров гуманитарной помощи на адрес военных в более чем 3 тысячах случаев не подтверждено ее поступление в воинские части. Такие факты были выявлены в результате совместных проверок Департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы и Департамента внутреннего аудита Министерства обороны Украины.

Так что, какие бы красивые слова не говорились в Вашингтоне о доверии руководству Украины, там в курсе многочисленных и шокирующих фактов коррупции в этой стране. Кроме того, по сути, как бы и что бы не говорилось в США, руководству Украины послали месседж — готовиться жить в новых реалиях, без прежнего объема финансовой и военной помощи от США.

В Киеве понимают последствия жизни в новых реалиях. Тот же руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, которого цитирует «Голос Америки», уже констатировал, что отсрочка предоставления Киеву американской помощи будет чревата опасностью того, что Украина проиграет войну с Россией.

«Большой риск (будет) того, что мы останемся в том же положении, в котором находимся сейчас. И, конечно, это сделает невозможным продолжение усилий по освобождению (украинских территорий) и создаст большой риск проиграть эту войну»., заявил он до того, как состоялось процедурное голосование в Сенате США. Его итоги известны. И если ничего не изменится, как то обещает посол Маркарова, в ближайшее время, то это означает одно — Украине очень сложно будет противостоять России на поле боя и, соответственно, вырастет риск начала мирных переговоров между Киевом и Москвой в ближайшее время, на невыгодных для Украины условиях.