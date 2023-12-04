Саудовская Аравия предложила Ирану инвестиции в его экономику в обмен на отказ от расширения конфликта между Израилем и радикальным движением ХАМАС в регионе. С таким утверждением выступило агентство Bloomberg.

По его данным, Иран получит саудовские инвестиции в том случае, если он сможет оказать влияние на свои прокси-группировки в регионе и не позволит им превратить вооруженный конфликт между Израилем и ХАМАС в широкомасштабное военное противостояние. Саудовская сторона делала это предложение как напрямую, так и через различных посредников, после того, как боевики ХАМАС вторглись на израильскую территорию и спровоцировали новое обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, возможность подобного взаимодействия между Тегераном и Эр-Риядом обсуждалась в ходе личной встречи между президентом Ирана Эбрахимом Раиси и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммадом бен Салманом ал Саудом, которая произошла на полях саммита арабских и исламских стран.

Из этой информации следует, что идущая в регионе война может не закончиться победой Израиля в обозримом будущем, как следует из значительной части прогнозов. Насколько вероятно, что Иран обладает возможностями открыть новые фронты для нападения на Израиль? В каких местах они могут возникнуть скорее всего? И согласится ли Тегеран на такое предложение Эр-Рияда?

Своим мнением по этим весьма значимым моментам поделился с # известный эксперт-иранист, доктор Владимир Месамед из Института Азии и Африки Еврейского Университета в Иерусалиме.

Ученый считает не совсем очевидным, что Иран имеет возможность или даже желание превратить то, что сейчас происходит в Газе, и поддержку ХАМАСа, в широкомасштабное военное противостояние.

«Дело в том, что иранская политика по отношению к событиям, которые происходят после 7 октября, довольно неоднозначна. Иран в начале, даже в самый первый день войны, заявлял о своем участии, о том, что он очень много сделал для того, чтобы начались события в Газе, но потом почему-то изменил свою тактику и стал объяснять, что ХАМАС всё это сделал самостоятельно, никакого участия ИРИ не было, и что в общем Тегеран помогал только на ранних стадиях.

Мы знаем о публикациях The Washington Post, в которых говорилось, что подготовка началась еще в сентябре прошлого года, и на том этапе Иран как раз очень сильно помогал. Он помогал в подготовке террористов Хизбаллы в тренировочных лагерях Корпуса стражей исламской революции на юге Ливана, и вот этим, собственно говоря, он подготовил определенное количество боевиков, а потом его участие ограничилось только идеологической и моральной поддержкой.

Кроме того, Иран ведь на встрече духовного лидера страны аятоллы Хаменеи с лидером ХАМАСа Исмаилом Хания (это было 4 ноября) выразил недовольство тем, что ХАМАС не поставил его оперативно в известность о том, что произойдет. И Хаменеи сказал, мол, из-за того, что вы не поставили меня в известность, наша помощь не может оказываться эффективно.

Поэтому я думаю, что у него средства для помощи ограничены. И, по всей видимости, ему тоже сейчас в свете той критики, которая звучала в ряде СМИ о том, что на приграничных территориях Израиля была устроена настоящая резня, не хотелось бы быть к этому привязанным, потому что аятолле не хотелось бы, чтобы его ассоциировали с теми дикими действиями против мирного населения», — рассказал доктор наук.

И в принципе возможности Тегерана для того, чтобы воздействовать на ХАМАС, довольно ограничены, потому что очень тяжелые логистические пути, отметил эксперт. Поэтому он не думает, что здесь Иран может что-то большее, и он, собственно, об этом никогда не заявлял.

«В принципе Саудовская Аравия, если она хочет помочь Ирану, может это сделать, тем более что отношения между ними нормализованы. Но, наверное, обуславливать это тем, что Тегеран влияет и может связать руки ХАМАС, чтобы не было очень серьезных действий, неправильно. Тут мне кажется это в итоге вышло на такую линию, что теперь Иран видимо сам в заинтересован, чтобы этого не случилось. Потому что ему не хотелось бы очень серьезной региональной войны, ведь она может ударить и по самому Ирану. Тем более он находится в ситуации неурегулированности его ядерной программы, без которой он вряд ли получит средства. Как раз сегодня поступила новость, что американский конгресс заблокировал в очередной раз размораживание иранских денежных авуаров в размере 1 миллиарда долларов. Поэтому ему это сейчас совсем не нужно», — говорит Месамед.

С другой стороны, сообщил он, Тегеран может пытаться воздействовать не только на ХАМАС, у него есть еще одна организация – это Исламский джихад. «Но, я думаю, на нее он тоже не захочет очень сильно давить в таком плане. И есть еще Хизбалла, которая при определенных условиях могла бы заявить о себе более выпукло.

Если Иран может открыть новые фронты – то какие? Да, он может попытаться воздействовать на Хизбаллу. Но дело в том, что эта организация, хоть она и испытывает уже около 40 лет влияние Тегерана (он ее выпестовал, привел в состояние нормальной военно-политической структуры, которая уже и войны вела, участвовала во многих диверсиях и операциях против Израиля), с другой стороны, не полностью находится в ведении и под патронажем Ирана, потому что это всё же ливанская организация, которая должна понимать, что за ней стоит страна, и что она может вызвать серьезную ответную военную операцию, которая способна просто обрушить ливанское государство. Поэтому она и может, и не может. Скорее, не может, потому что все же лидеры Хизбаллы, в том числе ее генсек Хасан Насралла, сто раз подумают перед тем как ввязаться. Тем более что они помнят предупреждения как со стороны Израиля, так и США. Причем, эти предупреждения касались того, что если начнется большая война, то Ливан будет отброшен в каменный век. И видимо у ливанских руководителей (хотя страна почти обезглавлена сейчас – там нет президента, есть временный премьер-министр) это хорошо сидит в голове.

Гипотетически у Ирана есть еще какие-то возможности, но весьма ограниченные. Это возможность воздействия на открытие других фронтов, в частности, со стороны шиитской милиции, например, в Сирии или Ираке. Или со стороны того же президента Асада, который тоже обладает определенным военным ресурсом. У него есть алевитские формирования, хотя они вряд ли представляют реальную силу.

Хотелось бы сказать еще несколько слов и о другом прокси-формировании Ирана – это хуситы, которые давно находятся под его плотной опекой, но они с самого начала были созданы как определенное подбрюшье для покусывания Саудовской Аравии. Они активно в этом плане себя проявили, а в последнее время пытаются принимать участие и в воздействии на Израиль – многие помнят, как они запустили несколько ракет, которые были сбиты или не долетели. Поэтому их участие, несмотря на всю бравость их утверждений, вряд ли реально», — полагает ученый.

Но в любом случае, это отвлекает часть военной силы Израиля, особенно Хизбалла, и если будут активизированы какие-то другие шиитские формирования со стороны Голанских высот, отметил Месамед. «Все это может немного отвлекать, может определенным образом воздействовать, но серьезной какой-то реакции ожидать трудно.

Резюмируя, хочу сказать, что Иран сейчас не очень-то в силах серьезно руководить операциями за пределами своей территории – в сторону расширения или сокращения фронта против Израиля», — заключил эксперт по региону.