Соединенные Штаты Америки и другие страны могут ввести дополнительные санкции против Ирана из-за поставок страной оружия в Российскую Федерацию.

Как отметила в интервью ICTV помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, США и их партнеры и союзники будут осуждать такие действия со стороны Ирана.

«А также (США и союзники) подумают над санкциями, дополнительными к тем, которые уже применяются против Ирана, за поставки России этих дронов. Мы сделаем все, что мы можем, чтобы предотвратить поставки оружия из Ирана в Россию», – подчеркнула Донфрид.

В то же время, по словам представительницы Госдепа, Соединенные Штаты сделают все, что в их силах, чтобы иранские ракеты «никогда не попали на поле боя в Украине». (unian.net)