Евросоюз может ввести рестрикции в отношении нескольких китайских компаний в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на трех дипломатов.

По их информации, обсуждения очередного раунда ограничений, которые ожидаются 19 сентября, будут включать вопрос внесения большего числа юридических лиц из КНР в санкционный список.

По данным Politico, Брюссель рассматривает такой шаг, чтобы привлечь внимание президента США Дональда Трампа и убедить его оказать большее давление на Россию. Однако, как указывает издание, даже включение большего числа компаний в черный список не соответствует требованию американского лидера о введении 50-100% пошлин на импорт из КНР. Принятые ЕС в прошлом аналогичные меры по расширению рестрикций против китайских фирм также не смогли повлиять на позицию Трампа.