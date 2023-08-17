Министерство финансов США включило в санкционные списки три компании из России, Казахстана и Словакии. Причиной наложения санкций стали их связи с Северной Кореей. По мнению США, эти фирмы способствовали сделкам между Россией и Северной Кореей в области поставок вооружений.

В санкционный список попали российское ООО «Верус», казахстанская Defence Ingeneering и словацкая Versor. У них один владелец – словацкий бизнесмен Ашот Мкртычев. Как указано в пояснительной записке Минфина США, Мкртычев через свои компании вёл переговоры с российскими представителями о поставках из КНДР в Россию более 20 наименований вооружений, чем нарушил санкции, наложенные США на Северную Корею.

Сам Мкртычев – уроженец Азербайджана и гражданин Словакии – находится под персональными санкциями США с 30 марта этого года.

Заместитель главы Минфина Брайан Нельсон заявил, что США и далее будут «выкорчёвывать незаконные финансовые сети, которые способствуют поставкам северокорейского оружия российской военной машине». (svoboda.org)