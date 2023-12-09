Соединенные Штаты Америки наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о немедленном гуманитарном прекращении огня в войне между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Проект резолюции, выдвинутый Объединенными Арабскими Эмиратами, поддержали 13 членов Совбеза ООН. Великобритания удержалась, а США наложили вето.

«Мы не можем просто нажать пальцами, и конфликт прекратится. Это очень, очень сложная ситуация. Речь идет не об изоляции. Речь идет о том, что, по нашему мнению, лучше попытаться положить конец этому конфликту как можно быстрее», — заявил перед голосованием заместитель посла США в ООН Роберт Вуд.

Соединенные Штаты и Израиль выступают против прекращения огня, поскольку считают, что это принесет только пользу ХАМАС. В то же время Вашингтон поддерживает паузу в боевых действиях, чтобы защитить гражданское население и позволить освободить заложников, захваченных боевиками во время нападения на Израиль 7 октября.

Отмечается, что США предпочитают свою собственную дипломатию, а не действия Совета Безопасности ООН, чтобы добиться освобождения большего количества заложников и оказывать давление на Израиль, чтобы тот лучше защищал гражданских в Газе.