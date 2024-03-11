Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к прекращению огня в секторе Газа и в Судане на период священного для мусульман месяца Рамадан, начавшегося на прошлой неделе.

«Я самым решительным образом призываю почтить дух Рамадана, прекратив огонь и устранив все препятствия для доставки гуманитарной помощи с необходимой скоростью и в необходимых объемах, — сказал он журналистам. — В Газе, Судане и других местах настало время мира. Я призываю политических, религиозных и общественных лидеров сделать все возможное, чтобы сделать этот священный период временем эмпатии, действий и мира».

Помимо этого, глава всемирной организации призвал к освобождению всех заложников в анклаве, а также напомнил, что скоро религиозные праздники пройдут и у других конфессий. «Давайте не будем забывать, что, помимо Рамадана, христиане вскоре будут праздновать Пасху, а евреи — Песах», — сказал он.