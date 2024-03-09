Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал к прекращению огня и обеспечению доступа к гуманитарной помощи в Судане.

Как сообщает #, об этом Боррель написал на своей странице в социальной сети «Х».

«Я присоединяюсь к генсеку ООН Антониу Гуттеришу и Совбезу ООН в призывах к немедленному прекращению огня и беспрепятственному доступу к гуманитарной помощи в Судане в месяц Рамазан. ЕС готов ввести санкции против тех, кто подрывает стабильность в этой стране», — говорится в сообщении.

Отметим, с апреля 2023 года в Судане продолжается вооруженный конфликт между Вооруженными силами страны и Силами быстрого реагирования.