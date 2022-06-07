Нельзя исключать, что будут востребованы миротворцы из стран ОДКБ и на освобожденных территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Он уточнил, что речь идет о захваченных российскими войсками территориях Украины, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (цитаты по «Интерфаксу»).

Он добавил, что Россия «вряд ли согласится с тем, что какие-нибудь страны НАТО попытаются туда залезть под видом миротворцев».

Вместе с тем, Картаполов считает, что пока необходимости в присутствии миротворцев ОДКБ в Украине нет, «и сама обстановка это не позволяет». Однако они могут понадобиться после окончания войны.

«До тех пор, пока продолжается специальная военная операция, никакие миротворцы там не появятся, а она будет продолжаться, пока все задачи не будут решены, а вот на постконфликтном этапе регулирования возможны разные варианты, не исключено, что миротворцы ОДКБ потребуются».