НАТО не хочет заканчивать войну на Украине, а намерена втянуть в боевые действия и белорусов.

Как передает #, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на проходящем в минском Дворце республики торжественном собрании, посвященном отмечаемому 3 июля Дню независимости Беларуси.

«Я вам гарантирую, что никаких столкновений на границе с Украиной мы не допустим. Их не будет», — заявил Лукашенко. По его словам, их не будет, потому что «они не нужны нам, но они еще больше не нужны Украине в связи с теми событиями, которые у них разворачиваются на поле боя».