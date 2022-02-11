Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружен запрещенный триметазидин.

В пресс-релизе агентства сообщается, что допинг-пробу у Валиевой взяли 25 декабря во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатория в Стокгольме сообщила об обнаруженном в тесте Валиевой запрещённом препарате 8 февраля 2022 года после открытия Игр в Пекине.

После этого фигуристка была условно отстранена от соревнований Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). 9 февраля Валиева обжаловала это решение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА, который в тот же день отменил решение об отстранении. Это позволяет Валиевой продолжить участие в Олимпиаде в Пекине.

Между тем Международный олимпийский комитет (МОК) уже подал апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS). Дело Камилы Валиевой будет рассматривать выездная панель Спортивного арбитражного суда в Пекине. Решение должно быть принято до 15 февраля – начала короткой программы в женском одиночном катании.

Решение о том, получат ли российские фигуристы золотые медали за командные соревнования, которые прошли 7 февраля и в которых участвовала Валиева, будет вынесено позже. (svoboda.org)