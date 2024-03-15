Исход конфликта в Украине будет решен в ближайшие месяцы, поэтому Западу не стоит медлить с оказанием военной помощи Киеву.

Соответствующее заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Именно этой весной, этим летом и до осени будет решен исход конфликта в Украине», — отметил он.

Боррель потребовал увеличить поддержку Украины. Речь в данном случае идет о наращивании промышленных мощностей в сфере обороны.

«Многие аналитики ожидают крупного российского наступления этим летом, и Украина не может дожидаться результатов выборов в СШ», — отметил Боррель.

По его мнению, подобное развитие событий нанесет серьезный урон Америке и системе союзов, выстроенных вокруг США и Евросоюза.