Окончание войны в Украине будет зависеть от поставок оружия и от того, получит ли главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный вооружение, которое он просит у партнеров.

Об этом заявил бывший директор Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус на мероприятии AtlanticCouncil, отметив при этом, что реакция США на полномасштабное вторжение России в Украину была «довольно впечатляющей», хотя некоторые решения Вашингтон мог бы принимать и быстрее.

«Реакция Запада действительно очень существенна, я считаю, пожалуй, гораздо существенней, чем думал Путин. И это урок, потому что мы, вероятно, действовали в прошлом так, что заставили его поверить, что, возможно, мы не ответим так весомо, как мы это сделали», — сказал Петреус.