Пока политический мир занимался встречами президента Джо Байдена с лидерами G7, потом НАТО и, наконец, с президентом Владимиром Путиным, финансисты были озабочены совершенно другими вещами.

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США (ФРС) принял решение по денежно-кредитной политике. Ставки остались на прежнем уровне — вблизи нуля. Тем не менее, довольно неожиданным оказалось совершенно другое.

Большинство членов комитета выразили мнение, что повышение ставок придется начинать не в 2024 году, как планировалось, а в 2023. Причем большинство из них считает, что ставку придется поднимать дважды.

Причина вполне очевидна — быстрое восстановление американской экономики. Прогноз ФРС по росту американской экономики на этот год пересмотрели с 6,5 процента до 7 процентов. Вырос и прогноз по потребительской инфляции — с 2,2 процента в марте до 3 процентов. Кроме того, после завершения заседания глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что члены комитета начали обсуждать сокращение выкупа на рынке казначейских, ипотечных и корпоративных облигаций.

Оживающая гигантская экономика США станет основным двигателем роста международной торговли. Причем американский рынок потянет и увеличение импорта, как и рост экспорта. В чем же будут производить расчеты импортеры и экспортеры? Правильно — в долларах. Это все к разговорам об отказе от американской валюты в пользу национальных. В крайнем случае, переходу на евро.

В России этим псевдофинансовым словоблудием особенно любят заниматься на федеральных каналах. Да и чиновники высокого ранга не прочь предречь в очередной раз скорый закат доллара. И, конечно, тут же идут разговоры об уходе от долларового диктата.

Дело в том, что по американскому закону министерства финансов и юстиции могут требовать у иностранных банков, открывших корреспондентские счета в американских банках, любую информацию о клиентах, как о компаниях, так и о физических лицах. В том числе ту, которая относится к коммерческой, налоговой или банковской тайне или категории персональных данных. Это часть системы законодательства, направленного на борьбу с нелегальными операциями и отмыванием так называемых грязных денег и ухода от налогов.

Надо сказать, что очень многих серьезных людей в России и не только в ней такие требования американских правительственных финансистов очень напрягают. Формально российские и любые другие иностранные банки такие сведения предоставлять не обязаны. Однако в таком случае они рискуют закрытием своих корреспондентских счетов в США и возможности совершать операции в долларах. Причем такие банки немедленно становятся токсичными во всемирном масштабе, так как все операции с ними даже в другой валюте становятся известными и их контрагенты также попадают в черные списки американских финансовых властей.

Финал довольно мрачный. Неслучайно крупные российские банки, в том числе государственные весьма осторожны и тщательно следят за тем, чтобы не попасть в черные списки американского Министерства финансов.

Мы привели этот пример, есть и другие, для того, чтобы проиллюстрировать, что простой отказ от доллара как средства расчетов нисколько не облегчает положение и не гарантирует легкой и спокойной жизни.

Вообще нынешняя финансовая кампания в России отказа от доллара и перехода на евро выглядит несколько странно. Недавно директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов России Дмитрий Тимофеев на слушаниях в Государственной думе заявил, что «Наша, может быть, первая цель — сделать Россию евроизированной страной, так чтобы доллар был замещен евро».

Если это один из вариантов подготовки к будущим американским санкциям, то он ничего не решает. Большинство санкций против России принимаются совместно США и европейскими странами, в первую очередь, состоящими в ЕС. В этом смысле евро ничем не лучше доллара.

Теперь о расширяющейся мировой торговле. Основные товары российского экспорта — нефть, металлы, зерно имеют цену, устанавливаемую на биржах. Даже в поставках газа увеличивается доля биржевой составляющей. На биржах торгуют за доллары. Во-первых, большинство из них находится в США, но это фактор не первого плана. Во-вторых, чисто технически и бухгалтерски удобно в определении цен расчеты вести в одной валюте — долларах. Это объективный и главный фактор, почему нет смысла отказываться от доллара.

Есть и финансовые потери от действий исключительно в евро или другой валюте. У российских фирм затраты в рублях, отчитываются и платят налоги они тоже в рублях. Однако торгуют они по ценам, определенным в долларах.

Если российские компании заставят перейти на евро, то для них никакой радости, одни печали. Появляется не одна расчетная единица — курс доллара к рублю, а еще курс евро к доллару и курс евро к рублю.

Далее возникают комиссии при обменах одной валюты на другие и за это надо платить. При миллионных оборотах совсем немаленькие деньги и все из прибыли российских фирм.

И еще одно. Стабильность евро относительна. Восстановление американской экономики идет гораздо быстрее, чем европейской. Причем по странам Старого Света весьма неравномерно. Великобритания здесь впереди, Германия тоже ускоряет рост, однако есть и такие страны, где ситуация совсем не такая радужная. Все это отражается на евро. Пока финансисты по обе стороны Атлантического океана предполагают большую девальвацию евро относительно доллара. Соответственно обесцениваются и все ресурсы в этой валюте.

Когда финансы приносятся в жертву политике, ничего хорошего не получается.

На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге министр финансов России Антон Силуанов выдал сенсацию. По его словам, Фонд национального благосостояния России (ФНБ) отказался от долларов и поменял их на золото, евро, юань и японскую иену. Сказано красиво и последовали хвалебные отзывы на каналах и аплодисменты от правительственных экспертов.

Однако в цифрах все выглядит не так благостно. За неделю в начале июня при обмене долларов на золото российское Министерство финансов потеряло $1,3 млрд. Приобретение евро, юаня и иены стоило более $200 млн. За так называемый уход от санкций и политические экзерсисы приходится платить и немаленькие деньги. По крайней мере, за одну неделю российский бюджет не досчитался около 100 млрд. руб. И по всему выходит, что это далеко не конец. Есть определенная надежда, что отчетом о проделанной работе в освобождении ФНБ от доллара все и закончится. Тем не менее, определенное беспокойство у российских импортеров и экспортеров, а также у владельцев наличного доллара остается. Когда Силуанов обещает, что не планируют введение никаких запретов на свободный оборот долларов, то многие воспринимают это как прямую угрозу того, что случится все наоборот.

В какой-то момент Кремль решит усилить конфронтацию с США и ударить, как ему покажется по доллару, то пострадают российский бизнес и граждане. Впрочем, им не привыкать. Жизнь научила от властей ждать только худшего.