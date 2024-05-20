Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил Китай в ненадежности в вопросе украинского конфликта. В интервью LCI глава литовской дипломатии подчеркнул, что попытки европейских стран склонить КНР на свою сторону, чтобы страна оказала давление на Россию, обернутся крайне опасными последствиями для Запада.

«Доверять Китаю в разрешении конфликта в Украине очень опасно», — сказал Ландсбергис. Издание отмечает, что дипломат придерживается наиболее критичной позиции в отношении Китая среди всех представителей европейской политики.

По мнению главы литовского МИД, Китай потребует большую цену за урегулирование украинского кризиса. «Прося Китай разрешить конфликт на Украине, понимаем ли мы, что по сути, не решая ситуацию, мы передаем Китаю ключи от нашей безопасности? Для меня это крайне опасный подход», — заявил он.

Министр полагает, что такое отношение к Пекину поставит под угрозу привилегированную трансатлантическую связь с США в рамках НАТО. Это ошибочный путь, который западные страны уже прошли с Россией и который может повториться с КНР.

«Это модель, которую мы видели в прошлом, которую использовала Россия и которая вела нас по очень темным путям. Многие страны Европы по тем или иным причинам пошли по этому пути, они строили отношения с Россией, зная, что это агрессивная и злобная страна по отношению к Европе», — продолжил Ландсбергис. По его словам, Китай точно так же заинтересован в дестабилизации Европы, поэтому он призвал не повторять прошлых ошибок.