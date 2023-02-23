Путин отменил свой указ от 2012 года «О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ», предполагавший, что Россия сблизится с ЕС и США и будет уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран.

При этом подписан новый указ, как отмечается, «в целях обеспечения национальных интересов РФ в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях». Решение вступило в силу с 21 февраля.

Указ 11-летней давности предполагал, например, что Россия продолжит активно искать пути решения Приднестровского конфликта на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Молдовы.

В отмененном указе также отмечалось, что Россия будет «твердо отстаивать основополагающие принципы Устава ООН, которые требуют развивать дружественные отношения между государствами на основе равноправия, уважения их суверенитета и территориальной целостности».

Итак, новая ситуация? Не является ли произошедшее неким подтверждением новых агрессивных намерений Путина в случае, если ему удастся без больших потерь закончить войну против Украины? То есть, не дает ли ему такая отмена документа формальное право нападать на другие соседние государства, на постсоветские страны? Ведь теперь-то Россия территориальную целостность ни одной из наших стран как бы не признает. Таким образом появляется «юридическая» возможность побороться за «голубую мечту» Путина – воссоздание СССР.

Своими мыслями по этим ожиданиям поделились с # известные аналитики.

Доктор истории, директор Института эффективной политики (Кишинев) Виталий Андриевский:

— В Молдове давно уже перестали обращать внимание на слова или документы, принимаемые в Москве. Независимо от того, что они пишут или говорят, они не собираются отказываться от своей главной цели – восстановления империи. И Молдова, вся или хотя бы Приднестровье, это осколок, который они хотят вернуть. И одна из целей войны в Украине – дойти до Молдовы и откусить часть или всю Молдову.

Нам крепко повезло. Украина обломала зубы агрессору. И есть надежда, что отбросит его со своей территории. Но это еще не значит, что Кремль и Путин успокоятся. От них можно ждать любых пакостей.

В Молдове в последнее время это стали понимать и власть готова к любым сценариям развития событий. Необходимо осознать, что Россия серьёзный противник и не подаваться иллюзиям, что ее судьба после провала блицкрига в Украине предрешена. Спасение Молдовы в ускорении интеграции в ЕС и вступлении в НАТО. Но, учитывая наличие в нашей стране многочисленных агентов влияния России (политики, партии, пропагандисты, СМИ), решение этой задачи достаточно сложное. Но без ее решения у Молдовы не будет будущего.

Егор Куроптев, политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси):

— Путин не признавал территориальную целостность и суверенитет соседних государств никогда. Для него соседи — это не партнеры, а подчиненные. Степень ожиданий в плане подчинения зависит от уровня финансовой или военной зависимости стран от Кремля.

Азербайджану повезло в этом плане больше всех, потому что есть большие финансовые возможности и стратегический партнер не где-то вдалеке, а непосредственно на земле. Говорю о Турции, естественно.

Но эти «разрывы» соглашений — фикция. Демонстрация для электората, что что-то сделано, хотя сделано не было ничего. Каким соглашениям Путин соответствовал, бомбя мирные города Украины? Напав на Грузию? Отняв Крым? Никаким. Им плевать на соглашения. Так что, это фикция. Выйти без серьезных потерь у них уже не получится. Потери очень серьезные: и человеческие, и ресурсные, и финансовые. Он может пробовать нападать на беззащитных. Но финал один — Украина нанесет сокрушительное поражение России Путина. Странам же вокруг озлобленной, ослабшей, изолированной России нужно заручаться максимальной поддержкой настоящих друзей и партнеров и действовать сообща. Так Путину и его банде сунуться в регион будет практически невозможно!

Политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

— В сущности, Россия президента Путина давно игнорирует собственные международные обязательства, касающиеся уважения территориальной целостности, суверенитета соседних стран и невмешательства в их внутренние дела. Эти обязательства были провозглашены и признаны Москвой, начиная с известной Алма-Атинской декларации декабря 1991 года и последующих двусторонних и многосторонних договоров и соглашений. В том числе и в контексте Украины (Будапештский меморандум, двусторонние договора и пр.).

Так что, демонстративное аннулирование президентом Путиным собственного Указа (который на практике и без того игнорировался) это демонстрация намерения Кремля продолжить деструктивное поведение в отношении соседних государств. Это не прибавит им чувства безопасности и вряд ли повысит международный престиж и уважение к России как к ответственной мировой державе. С точки же зрения международного права, эти правовые манипуляции президента РФ значения не имеют.