Украине удалось осуществить сразу две успешные атаки на российские аэродромы ядерных бомбардировщиков за три дня, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) страны Андрей Юсов.

Речь идет об авиабазе «Сольцы» в Новгородской области и «Шайковка» в Калужской. Последняя была атакована с территории России людьми, выполнявшими задачи «в четкой координации» с украинской разведкой: «Пришли из центральной России, отработали и успешно вернулись назад», рассказал Юсов Liga.net.

Он также отметил, что в результате этой операции был поврежден как минимум один российский самолет. Губернатор Калужской области Владислав Шапша уверял, что ни техника, ни инфраструктура не пострадали.

«Как и в большинстве случаев, российский режим пытается скрыть настоящие объемы потерь и повреждений», — сказал Юсов. Baza писала, что упавший дрон все же повредил самолет, но он якобы не использовался.

Беспилотник атаковал «Шайковку» утром 21 августа. Люди не пострадали. На месте падения образовалась воронка и начался пожар, который был потушен. По предварительным данным, дрон представлял собой гражданский коптер, дооснащенный самодельной бомбой и усиленной батареей.

«Шайковка» служит базой для 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка, на вооружении которого стоят способные нести ядерное оружие стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

Также Юсов подтвердил причастность ГУР к атаке на аэродром «Сольцы» в Новгородской области, в результате которой был уничтожен один бомбардировщик Ту-22М3. По его словам, еще по меньшей мере два получили повреждения. Российское Минобороны говорило об одном пострадавшем самолете.

Юсов рассказал Hromadske, что атака на аэродром произошла в момент подготовки машин к боевому вылету: об этом свидетельствовало наличие трапа для экипажа и яркий взрыв, который означает, что борт был заправлен.

Юсов не стал говорить, кто провел операцию, но отметил, что «охота» на российскую стратегическую авиацию — это «комплексная работа и сложный процесс». На аэродроме «Сольцы» базируется 40-й сводный авиационный полк и бомбардировщики Ту-22М3. (moscowtimes.ru)