Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши сообщило о поднятии в небо военных самолетов страны и ее союзников, сообщает Lent.ru. Беспокойство Варшавы вызвала возросшая активность российской авиации.

В Польше связывают активность авиации России «намерением нанести удары по территории Украины». Польские военные указали, что запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства республики. Командование также предупредило, что поднятие в небо самолетов может быть сопряжено с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части Польши.

Ситуацию прокомментировала заместитель пресс-секретаря оперативного командования польских ВС майор Эва Злотницкая. По ее словам, подобное происходит все чаще.