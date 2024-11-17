Польша вместе с союзниками впервые за последние три месяца поднимала в воскресенье утром в воздух дежурные пары истребителей в связи с наблюдающейся, по утверждению Варшавы, «активностью России».

«Внимание, в нашем воздушном пространстве были подняты польские и союзные самолеты», — говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши в X. Кроме того, польская армия привела наземные системы ПВО и радиолокационной разведки «в состояние наивысшей готовности». В качестве причины таких действий военные назвали «применение ВС РФ ракет и беспилотных летательных аппаратов против объектов на Украине, в том числе на западе страны». Спустя три часа, около 12:30 по бакинскому времени, командование приняло решение вернуть истребители на землю.

ВС Польши последний раз применяли эту меру 26 августа.