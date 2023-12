Российской авиации очень плохо. Как гражданской, так и военной. Сплошные потери и, самое главное, никаких перспектив. Не только на ближайшее, но и довольно отдаленное будущее.

Начнем с авиации гражданской. В самом начале вторжения в Украину весной прошлого года, когда были введены западные санкции против гражданской авиации России, эксперты предупреждали, что такие меры приведут если не к коллапсу, то к серьезным проблемам с летным парком и наземными службами.

Тогда в Москве хвастали тем, что отжали взятые в лизинг западные самолеты и продолжили летать на них. Была надежда, что Китай обеспечит поставки запасных частей, и санкции вреда особого не принесут.

Надежды на розовое будущее не оправдались. Китай не стал ссориться с западными авиастроительными компаниями, потому что everyone is out for himself — каждый сам для себя и в первую очередь заботится о своей рубашке, которая известна до чего ближе. Что-то удалось закупить в Иране, но лучше бы их не приобретали. Качество таких деталей оказалось совершенно никудышным, что и потом сказалось в воздухе. Пришлось заниматься каннибализмом части самолетов, но надолго и его не хватило.

После целого ряда происшествий в воздухе пришлось сокращать количество полетов по причине отсутствия необходимого количества самолетов. Как заявил министр транспорта России Виталий Савельев, из-за западных санкций страна потеряла 76 пассажирских самолетов. Скорее всего, это заниженная оценка. Сейчас число самолетов на приколе значительно больше. Настолько, что некоторые авиакомпании вообще прекратили полеты.

Шведский OSINT-исследователь Маркус Йонссон провел анализ материалов о количестве российских полетов и пришел к выводу, что их число рухнуло почти в 3 раза. При этом была потеряна лицензия на полеты в Пекин, так как авиакомпания «Россия» не смогла выполнить условия выданного разрешения. Китайцы испугались, что российские самолеты будут падать на их территории.

Проблемы с гражданской авиацией оказали негативное влияние на российскую экономику. Туризм и авиаперевозки являются важными отраслями, их сокращение привело к потере рабочих мест и снижению доходов. Не только авиакомпаний, но и государственного бюджета. Эксперты считают, что ситуация с российской гражданской авиацией будет ухудшаться в ближайшие месяцы еще больше.

Вообще ткань российской экономики все больше напоминает Тришкин кафтан. Все время где-то и что-то рвется. Летом были проблемы с куриным мясом. Таких, что его не хватало ресторанам для приготовления соответствующих блюд.

Тогда проблему в срочном порядке купировали тем, что порезали поголовье кур несушек. Мясо вроде появилось на прилавках, так с куриными яйцами проблема. Вроде они есть, но стоят очень дорого. Теперь надежда на большой импорт из Азербайджана, Турции и даже Ирана.

Однако и тут проблемы. Яйца кур очень специфический товар, который сложно транспортировать. Не случайно импорт расходился по двум столицам и ряду крупных городов. Всю остальную огромную Россию обеспечивали местные птицефабрики. Так что импорт, даже масштабный, проблему не решит, только ее несколько смягчит на какое-то время. И цены не слишком снизит, если не повысит.

Впрочем, у российской власти горизонт планирования не далее президентских выборов в марте. Вот проведем мероприятие, а там хоть трава не расти. Подведомственный народ никогда хорошо не жил, поэтому ему не привыкать к еще более сложным условиям. В конце концов, могут и в очередях постоять. Деды, отцы, матери стояли и ничего. Зато, какая держава была, даром, что рухнула в одночасье.

Многие эксперты говорят, что проблемы с продовольствием и бытовыми товарами будут нарастать и где возникнет очередной дефицит или несколько сейчас сказать трудно. Тем не менее, они уверены, что где-то обязательно экономический кафтан порвется.

Теперь о военной авиации России.

Когда началось вторжение в Украину, российская авиация безраздельно господствовала в небе. Предполагалось, что у ВСУ нет реальных возможностей противостоять, а украинская военная авиация по всем показателям уступала российской. Тем не менее, украинским летчикам и зенитчикам удалось в тяжелейших условиях заставить противника отказаться от бомбардировок, например, Харькова. В небе над городом было сбито несколько самолетов, причем некоторых пилотов удалось взять в плен.

В результате российская авиация прекратила бомбить города Украины и сосредоточилась на объектах на линии фронта. При этом, в частности, на левом берегу Днепра в Херсонской области к самой линии российские летчики подлетать опасаются. Где-то на расстоянии 40-50 км от линии фронта они сбрасывали КАБы (корректирующие авиационные бомбы — Авт.) и спокойно возвращались на свои аэродромы.

Надо сказать, что до недавнего времени именно такие бомбардировки весьма досаждали частям ВСУ, высадившимися на левом берегу Днепра и создавшие плацдармы. Особенно нервирует российское командование плацдарм у населенного пункта Крынки. О нем на своей прямой линии говорил Путин. Он делал вид, что плацдарм не имеет никакого значения, но на самом деле поставил задачу его ликвидации в самое короткое время.

На этом участке у россиян проблемы с артиллерией и ее роль в какой-то мере отводилась авиации с ее КАБами. Нет ничего удивительного, что командование ВСУ разрабатывало планы уменьшить возможности противника на данном направлении. В частности, его авиационной компоненты.

У российских КАБов есть одна не очень хорошая особенность. Чем дальше от цели их сбросить, тем они менее точны. Бывало, что бомбы падали на российские позиции. Такой friendly fire для российской армии не редкость. Это в целом особенность российской военной техники. Она по точности и многим другим параметрам сильно уступает западным образцам.

Чтобы компенсировать этот недостаток КАБов российские летчики старались подлететь к цели как можно ближе к фронту. По их мнению, у ВСУ не было необходимых систем ПВО, поэтому они и бандитствовали в небе пользуясь, как им казалось, безнаказанностью.

И вот настал черный день 22 декабря. В небе Херсонской области примерно в 50 км от линии фронта три российских бомбардировщика Су-34 были сбиты тремя ракетами.

Заметим, что стоимость одного такого самолета начинается от $50 млн. И это не самая большая потеря. Погибли все летчики, а это очень чувствительно. Военные пилоты — товар штучный. На его полную подготовку необходимо как минимум 4-5 лет.

Российское командование эпизод не комментирует, но в z-каналах началась невыносимая зрада (предательство). Кого только в произошедшем не обвиняют. Однако особую тревогу у военкоров вызывает перспектива получения Украиной истребителей F-16.

Самое интересное, что у российского командования нет ясного понимания, каким образом были сбиты три Су-34. Одни говорят о комплексе Patriot, его характеристики позволяют действовать на расстоянии до 160 км, другие, что был задействованы именно F-16. Они исходят из того, что в Нидерландах объявлено о передаче 18 американских истребителей Украине в ближайшее время. По установившейся практике о подобных передачах вооружений объявляют тогда, когда это оружие уже в Украине. Вот и заговорили в z-каналах о применении F-16.

Уныние и скулеж очень быстро переросли в панику. Ресурс «ВДВ за Честность и справедливость», который ведут офицеры российской группировки «Днепр», требует немедленного так называемого «жеста доброй воли» на Южном фронте.

Z-канал пишет, что некий «неизвестный иностранный ЗРК (зенитно-ракетный комплекс — Авт.)» взял под контроль практически всю часть левого берега Днепра по линии Новая Каховка — Армянск. Отметим, что Новая Каховка расположена на левом берегу реки, а Армянск у въезда в Крым.

По мнению офицеров, такая ситуация делает практически невозможной боевую работу там военной авиации. Они требуют отвода российской армии за указанную линию, то есть оставления около половины левобережной части Херсонской области.

«Это обезопасит нашу авиацию, выведет пункты управления частями и соединениями из-под ударов ракетного вооружения противника и позволит нашим бойцам занять более выгодные для обороны позиции… В штабе ГВ (группы войск — Авт.) «Днепр» уже разработан соответствующий план. Вот только генерал Теплинский (командующий группировкой — Авт.), из-за личных амбиций и непомерного тщеславия, пока откладывает его реализацию».

Наивные люди, хоть и офицеры. Может генерал Теплинский и готов был бы отвести вверенные ему войска, но кто ему позволит это сделать. Путин требует ликвидировать плацдарм у Крынок любой ценой, вот и кладут в мясных штурмах россияне роту за ротой. Мать российского солдата Наталья Карпук рассказала в видео обращении, что 1-я штурмовая рота 337-го полка ВДВ армии России полностью уничтожена в районе Крынок в Херсонской области. Россиянка сообщила, что «Вчера всех похоронили».

Кстати, после уничтожения Су-34 российские самолеты перестали появляться над Крынками. Как пишут украинские военные, они вздохнули свободней.

Неприятности российской военной авиации на этом не закончились. Во время атаки на Одессу над Черным морем был сбит истребитель Су-30СМ, а над Мариуполем Су-34, когда возвращался с боевого задания.

Украинская система ПВО значительно укрепилась. Как пишет газета The Wall Street Journal, ВСУ располагают пятью батареями Patriot, поставленных США, Германией и Нидерландами, французской системой SAMP/T, а также немецкими IRIS-T. Все это теперь делает оперирование российской авиации в украинском небе весьма проблематичным. Черные дни российской авиации, гражданской и военной, пойдут сплошной чередой.

Уничтожение российских военных самолетов в Украине следует рассматривать как пролог к завоеванию авиацией ВСУ господства в воздухе. Именно отсутствие полноценной боевой авиации сделало невозможным продолжение украинского летнего наступления в Запорожской области.

По мнению военных экспертов как украинских, так и западных появление в украинском небе F-16 создаст предпосылки будущего наступления ВСУ. Прикрытым с неба войскам наступать будет гораздо легче.