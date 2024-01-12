Новый год только начался, а стаи черных лебедей устремились в Россию. Впрочем, некоторые из них начали свой полет по указанному направлению еще в прошлом году.

Тогда Россию начали сотрясать кризисы. То исчезал бензин, а если появлялся, то по повышенной цене. Затем настала очередь куриного мяса. И снова рост цен. Причем этот дефицит никуда не исчезал. Он только перекочевывал из региона в регион.

Когда же по повышенной цене курятина появилась, то наступила очередь куриных яиц. Цены стремительно стали расти, и наученный народ ломанулся покупать про запас. Это не повышенный спрос, как об этом талдычит Путин, а паника из-за растущего дефицита.

Начальник государства российского на своей прямой линии в середине прошедшего декабря обещал все исправить импортом куриных яиц из Турции, Азербайджана и даже Ирана. Только вот незадача. Импорт составит 1,2 млрд штук при общем производстве 45 млрд. То есть составит только 3%. К тому же импортные яйца нисколько не дешевле отечественных по вполне понятным причинам.

В Российском птицеводческом союзе заявили, что серьезного падения цен, даже с учетом притока на рынок импортной продукции, можно не ждать. Как сказала его генеральный директор Галина Бобылева, «Они (импортные яйца — Авт.) при заявленных объемах никакой роли в ценообразовании не сыграют и позитивного эффекта не принесут. Закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана на данный момент установлены не ниже, чем на продукцию наших производителей».

Заметим, что, несмотря на обещания Путина, цены на бензин не вернулись к докризисному уровню, а установились на том, который нефтяники назначили в начале кризиса.

При этом в России предпочитают не говорить, что ситуация с курятиной и яйцами при всей частности отражает фундаментальную проблему — войну с Украиной.

Производство яиц распределено по территории России крайне неравномерно. Более 16% его сосредоточено в Белгородской области. Этому есть объективные причины. Регион большого производства зерна и естественно там развивалось животноводство и птицеводство. Однако туда пришла война. Россия массированно обстреливает Харьков и пограничные области Украины и получает аналогичный ответ. Какое в таких условиях производство тех же кур и яиц. Вот пошло эхо курино-яичного дефицита по России.

Следующий черный лебедь принес обескураживающую информацию. Более 90% российского экспорта нефти приходится на две страны: Индию и Китай. Уже сам по себе этот факт является не просто неприятным, но и опасным. Для России рынок нефти стал рынком не продавца, а покупателя. Поэтому он или они диктуют цены и деваться некуда.

При этом настроение и желание покупателя может серьезно измениться по обстоятельствам, которые трудно поддаются прогнозированию.

Поставки российских баррелей в Индию обвалились на треть, до минимума за 11 месяцев: в декабре они составили лишь 1,5 млн баррелей в сутки, хотя в мае достигали 2,15 млн.

Как сообщает Reuters, два крупнейших государственных индийских НПЗ — Indian Oil Corp и Bharat Petroleum Corp — планируют приобрести 2 млн баррелей у саудовской государственной корпорации Saudi Aramco с поставкой в феврале. Indian Oil обратилась к Эр-Рияду, а также рассчитывает на дополнительные поставки нефти из Западной Африки вместо российского сорта Sokol.

Индийские НПЗ не смогли получить как минимум 6 млн баррелей Sokol в ноябре и декабре, так как танкеры с нефтью, которая добывается на Камчатке, неделями стояли на рейде у берегов Южной Азии, ожидая разгрузки, а затем покинули ставшие неприветливыми берега.

Крупнейшие индийские НПЗ решили закупить дополнительные партии нефти в Саудовской Аравии после того, как столкнулись с проблемами в оплате баррелей из России. Дочерняя компания «Роснефти» не смогла открыть счет в ОАЭ, чтобы индийские клиенты расплатились в дирхамах. Оплата в индийских рупиях оказалась неприемлемой для России — ответного потока товаров, на которые можно было потратить индийскую валюту, нет. Рупии на $40 млрд зависли в индийских банках. И сколько продлится это зависание, неизвестно, а валюта российским нефтяникам и российскому бюджету очень нужна сегодня.

К разряду неприятной следует отнести и новость из США. Как сообщило Energy Information Administration, (Управление энергетической информации, EIA), запасы нефти в США выросли на 5 января на 1,34 млн баррелей до 432,4 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы нефти снизятся на 0,68 млн баррелей. Другими словами, роста цен на нефть в мире не предвидится, а Саудовская Аравия объявила о снижении цены на ее нефть для всех покупателей на $2 за баррель по своему основному сорту Arab Light.

Не удивительно, что министр нефти Индии Хардеп Сингх заявил, что проблема с российской нефтью в ценах. Скидки на Sokol резко уменьшились, и НПЗ предпочитают других поставщиков. Как сказал министр, объемы закупок в России — это «просто функция от цены, по которой готовы закупать наши заводы». Министр прямо намекает, что если Россия хочет продавать свою нефть в Индию, то должна снизить цену барреля.

Третий черный лебедь прилетел тогда, когда никто его не ждал. Кто бы мог подумать, что в январе в российских городах будет холодно, до минус 30. Как говорится, никогда не было и тут опять.

По всей огромной стране начали лопаться трубы отопления, от гидроударов выходят из строя котлы в котельных. От перегрузок отключается электроэнергия, а следом прекращается подача воды в дома. Благо бы в одном городе или регионе. Так нет же.

Проблемы с отоплением, обеспечением электричеством и водой возникли в Ярославской, Ленинградской и Свердловской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Владимире, Волгограде, Воронеже, Находке, Пензе, Саратове, Тюмени. В Екатеринбурге отопление пропало более чем в 300 домах, школах и детсадах. В Петербурге из-за аварии на инженерных сетях в воскресенье временно закрылись два торговых центра. Во Владивостоке прорвало канализацию, и нечистоты залили улицы. И не сказать, что в городе очень холодно, температура минус 7 градусов. По российским понятиям очень умеренный мороз.

В Новосибирске в результате порыва на магистральной теплосети без отопления остались 400 жилых домов, а также 13 социальных учреждений. Власти заявили, что в зоне аварии находятся 64 школы и 70 детских садов. В результате прорыва труб образовался фонтан горячей воды, который залил ближайшие улицы. Ситуация настолько тяжелая, что в Министерстве здравоохранения области говорят о прекращении плановой госпитализации и хирургической помощи в больницах левобережья города. Ночью температура падает до минус 25 градусов, а днем не намного теплее — минус 17-18.

Власти признают, что инфраструктура тепло- и электроснабжения в городах изношена на 70% и не выдерживает нынешних нагрузок. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

И в таких условиях в российском бюджете на ближайшие три года предусмотрено снижение расходов на ЖКХ. В 2024–2026 гг. финансирование важнейшей бытовой сферы будет резко уменьшено.

В текущем году бюджет выделит на ЖКХ 886 млрд руб. — на 24 млрд руб. больше, чем в 2023. И хотя номинально расходы незначительно увеличатся, в реальном выражении — с учетом инфляции, которую Росстат оценивает в 7,5%, а реально она намного больше — они станут меньше почти на 5%, то есть составят 842 млрд руб.

С 2025 года, согласно закону о бюджете, начнется резкое снижение расходов на ЖКХ. Они будут урезаны на 43%, до 506 млрд рублей. В 2026 году — еще на 25%, до 381 млрд руб. За три года бюджет ЖКХ, финансируемый федеральным бюджетом, сожмется в 2,3 раза, до минимума за 6 лет. Так что легче не станет и придется гражданам запасаться буржуйками и дровами. И тут сразу возникает другая проблема — пожарная опасность. Придется замерзающим выбирать: или греться дореволюционным способом или от пожаров спасаться.

Российская пропаганда не устает повторять, что российская экономика в 2023 году показала 3–3,5% роста. Однако те, кто детально разбирал, откуда такие цифры, в частности, известный российский макроэкономист Олег Вьюгин считают, что все это показное и носит искусственный, допинговый характер и связано с денежной эмиссией.

Как говорит Вьюгин, по статистике Центрального банка с января по сентябрь 2023 года в России в оборот было введено 8,3 трлн руб., в 2022 — еще 8,8 трлн. Если учесть инфляцию, то прирост денежной массы в 2023 году составил более 5 трлн руб. Для сравнения — в 2021 году денежная масса за год увеличилась всего на 2 трлн.

У России валовой продукт в 2022 году был 153 трлн руб. Значит, 5 трлн — это 3,2% к ВВП. Получается, что рост произошел преимущественно за счет эмиссии денег. Было осуществлено кредитование экономики государством на танки, ракеты, снаряды и выплаты семьям ушедших воевать и умирать на полях сражений. Продукты военного производства и жизни солдат в огне войны сгорят на фронте бесследно.

Это значит, что в экономику вброшена огромная масса пустых, ничем не обеспеченных денег, которые дали так называемый экономический рост и притом с огромным инфляционным потенциалом.

На вброшенные пустые деньги заказали и изготовили оружие, пустые деньги выплатили мобилизованным, раненым и родственникам убитых, пустые деньги выдали как зарплату работникам оборонного комплекса, который работает день и ночь. Эти деньги экономика ощутила, подросла. Вот только за всем этим кроется очень большая опасность.

И он стремительно перетекает в кинетическую энергию роста цен, девальвацию и прочие прелести искусственно надутой экономики, в которой растут огромные пузыри. Они будут лопаться с оглушительным грохотом и ударят государство российское очень больно.

Если у российского бюджета не появится большой источник дохода, то ситуация будет ухудшаться стремительно. Одна надежда, что нефть подорожает и не на какие-то жалкие $3-5, а на $40-50. Однако признаков этого нет, больше того — страны, не входящие в ОПЕК, наращивают поставки на мировой рынок, а спрос не особо растет и цены вверх не тянет. Как пишет Reuters, «Низкий спрос будет удерживать цену на нефть на уровне около $80 за баррель в 2024 году против 82,17 доллара за баррель в среднем в 2023». Придется Москве конкурировать с Ираном, Венесуэлой, Нигерией или Анголой. Так что готовьтесь к большим скидкам и оплачивать подорожавший фрахт.

У российской власти нет выхода, кроме возрастающей эмиссии пустых рублей. И это черный лебедь с очень большим размахом крыльев.

Конечно, есть очень простой выход. Прекратить войну и уйти с оккупированных территорий Украины, но пока Путин в Кремле этого не случится.

Раз так, то скоро прилетит еще больше черных лебедей. Ждать осталось недолго.