Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 28 июля ликвидировали около 40 230 российских захватчиков, что на 160 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.

Как передает Укринформ, об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке. Также защитники Украины уничтожили вражеских танков – 1742 (+4) единицы, боевых бронированных машин – 3979 (+8), артиллерийских систем – 894 (+11), РСЗО – 258 (+0), средств ПВО – 117 (+0), самолетов — 222 (+0), вертолетов — 190 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 729 (+3), крылатых ракет — 174 (+0), кораблей/катеров — 15 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 2854 (+7), специальной техники – 75 (+0).