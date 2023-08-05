Производство ядерного оружия в силу технологической сложности является нереалистичной задачей для Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«То, что касается того арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами, вряд ли это [восстановление] вообще возможно. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация. Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны, — это сложная вещь», — сказал он в эфире информационного марафона, который транслируют местные телеканалы.

Вместе с тем Данилов напомнил, что отдельные страны Запада получали ядерное оружие от союзников. «Такие случаи есть. Будет ли это работать в нашем случае, я сейчас вам сказать не могу, потому что это сложная, ответственная и тяжелая работа», — сказал он.

В январе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что было крупной ошибкой для Украины отказаться от ядерного оружия, когда распадался Советский Союз.

5 декабря 1994 года на саммите Совета по обеспечению сотрудничества в Европе в Будапеште США, Великобритания, Россия и Украина подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к ДНЯО. Украина получила международные гарантии безопасности в обмен на присоединение к ДНЯО и разоружение, так как после распада СССР занимала третье место по количеству ядерных зарядов и средствам их доставки после США и России. Гарантами безопасности выступили Россия, США и Великобритания, позже к ним присоединились Франция и Китай. (ТАСС)