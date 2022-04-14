Лычаковский районный суд Львова по представлению Государственного бюро расследований и Офиса Генпрокурора арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, сообщает в четверг, 14 апреля, Государственное бюро расследований Украины.

«Среди арестованного: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта. Под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых является Виктор Медведчук или его жена», — сообщила пресс-служба ведомства. До этого через суд уже арестовали яхту и другое недвижимое имущество Медведчука, добавили в Государственном бюро расследований.

Медведчук находился под домашним арестом с мая 2021 года, когда ему предъявили обвинение в госизмене и покушении на «разграбление национальных ресурсов». Следствие утверждает, что он имел отношение к поставкам угля из так называемых «ДНР» и «ЛНР» и был таким образом причастен к финансированию этих «республик».

Спустя три дня после начала российского вторжения в Украину стало известно о побеге Медведчука из-под домашнего ареста. До 12 апреля о его местонахождении ничего не было известно, в этот день о задержании политика сообщил президент Украины Владимир Зеленский. СБУ утверждает, что Медведчук был задержан на выезде из Киевской области, а его побег организовали российские спецслужбы. (DW)