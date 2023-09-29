Власти Финляндии заключают секретные соглашения с собственниками земельных участков у российской границы, сообщает газета Helsingin Sanomat. По этим договорённостям землевладельцы разрешают финской армии возводить на их земле защитные укрепления. При подписании документов они получают единовременную выплату в 750 евро. Когда и если Минобороны решит начать строительство укреплений, владельцы будут получать 4800 евро за гектар площади, которую могут использовать военные.

По утверждению газеты, армия начала заключать соглашения с землевладельцами около шести лет назад. Однако после начала войны России в Украине в феврале 2022 года число контрактов резко возросло. По словам представителя Минобороны Финляндии Саули Хонгисто, собственники стали охотнее заключать такие договоры, поскольку понимают необходимость обеспечивать безопасность страны.

На участках, чьи владельцы предоставляют их в пользование армии, военные могут строить укрепления и проводить тренировки. Без контракта армия могла бы использовать частную землю только в случае введения чрезвычайного положения.

В договорах говорится, что их заключение не обязательно означает немедленное начало военного строительства. Армия может начать его тогда, когда посчитает нужным. Контракт заключается на 20 лет.

Финляндия анонсировала планы строительства защитных заграждений вдоль границы с Россией в июне прошлого года. Кроме того, для укрепления границы страна решила увеличить число пограничников, закупить новое оборудование для технического наблюдения и самолёты-разведчики. Строительство заборов началось в феврале этого года.

Помимо восприятия России как источника военной угрозы, Финляндия обеспокоена и возможностью «гибридного влияния», когда страна-сосед использует волны миграции из третьих стран в целях политического давления, как это было в 2021 году на белорусско-польской границе. (svoboda.org)