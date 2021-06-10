УЕФА объяснил свое решение обязать Украину убрать с формы футбольной сборной надпись «Героям слава!» тем, что она имеет «исторический и милитаристский подтекст». Об этом в УЕФА заявили в ответ на запрос издания Tribuna.com.

При этом в УЕФА отметили, что изображение карты Украины на экипировке соответствует всем требованиям.

«После высказанной озабоченности со стороны РФС, УЕФА подтвердил свою позицию в отношении элемента дизайна на передней части футболки национальной сборной Украины. В резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН, которая была одобрена членами-государствами, признаны территориальные границы, которые изображены на форме национальной сборной. По этой причине УЕФА не требует каких-либо изменений этого элемента дизайна, поскольку он соответствует критериями, изложенным в статье 12 правил УЕФА об экипировке», – говорится в сообщении.

В УЕФА также подтвердили, что надпись «Слава Украине» на внешней стороне футболки была утверждена и соответствует статьям 13 и 19 регламента УЕФА об экипировке.

«Сам по себе этот слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины», – подчеркнули в УЕФА.

В организации добавили, что дополнительно проверили допустимость присутствия на экипировке надписи «Героям слава».

«УЕФА внимательно изучил недавно добавленный на новый комплект формы слоган «Героям слава», который был представлен на ознакомление в УЕФА, а в последствие и утвержден в декабре 2020 года. Однако в то время не рассматривалась взаимосвязь между двумя фразами. После дальнейшего анализа было принято решение, что конкретное сочетание двух фраз считается исключительно политическим по природе, имеет исторический и милитаристский подтекст. Поэтому слоган должен быть удален, чтобы экипировка могла использоваться на матчах под эгидой УЕФА в соответствии со статьей 5 регламента УЕФА об экипировке», – сказано в сообщении.