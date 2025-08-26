Технический спонсор «Барселоны», известная американская фирма Nike осталась недовольна тем, что сине-гранатовые пока не смогли представить новую форму в официальном матче текущего сезона. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Ла Лига не разрешила «Барселоне» использовать ни один из трёх вариантов на встречи с «Майоркой» и «Леванте» из-за сходства всех комплектов с домашней формой двух соперников. По этой причине команда Флика была вынуждена выйти на поле в футболках сезона-2024/2025.

Отмечается, что бренд очень разозлила эта ситуация, однако представители Nike понимают, что здесь нет вины клуба. Ожидается, что сине-гранатовые смогут представить свою новую домашнюю форму в выездном матче с «Райо Вальекано». Сообщается, что каталонцы уже получили разрешение от лиги. (championat.com)