Большая часть демократов осуждают решение президента США Джо Байдена отправить кассетные боеприпасы в Украину, представители партии намерены предложить законопроект о запрете передачи таких снарядов в качестве военной помощи, сообщает The New York Times

«Решение президента США Джо Байдена отправить кассетные боеприпасы на Украину возмутило наибольшую часть демократов, которые обвиняют администрацию в принятии лицемерного решения, которое поставило под угрозу моральный облик США», — говорится в статье.

Конгрессмены-демократы отмечают, что кассетные боеприпасы очень опасны для гражданского населения еще долгое время после их применения в бою.

Так, член палаты представителей Сара Джейкобс отметила, что «кассетные боеприпасы наносят удар и по экономике (Украины — ИФ)». Джейкобс и ее коллега Ильхан Омар намерены представить законопроект о запрете экспорта кассетных боеприпасов в качестве военной помощи.

При этом отмечается, что республиканцы в Конгрессе, напротив, приветствовали решение Белого дома. Издание напоминает, что представители Республиканской партии в течение нескольких месяцев призывали администрацию Байдена направить Украине кассетные боеприпасы.

«Предоставление этой новой возможности — правильное решение, даже если оно заняло слишком много времени», — приводит издание слова сенатора-республиканца Тома Коттона.

В свою очередь, Байден заявил в интервью CNN, что «это было очень трудное решение с его стороны».

«Кстати, я обсуждал его с нашими союзниками, нашими друзьями в Конгрессе. У украинцев заканчиваются боеприпасы. Мне потребовалось некоторое время, чтобы убедить себя сделать это. Я думаю, что Украине это нужно», — сказал он.