Полиция Латвии предупредила об административной ответственности граждан, размещающих на личном автотранспорте «провокационные надписи на русском языке», к которым ведомство отнесло фразы «Я русский» или «Я русская». Такие действия могут быть расценены как «пропаганда военных преступлений, совершённых государством-агрессором в Украине».

«Учитывая текущую геополитическую ситуацию и войну России в Украине не допускается любая героизация военной агрессии», — говорится в твиттере латышской полиции.

Отмечается, что при выявлении наклеек сотрудники правоохранительных органов будут требовать немедленно их снять, а при установлении нарушения закона граждане, разместившие «провокационные надписи», будут подвергнуты штрафу.

Накануне по сети разошлось видео, на котором сотрудники эстонской полиции заставляют автовладельца снять со своей машины наклейку «Я русский». Как утверждают очевидцы, в случае отказа полицейские обещали отправить транспортное средство на штрафстоянку. (svoboda.org)